Alzaymır hastası yaşlı kadından haber alınamıyor

MALATYA (İHA) - Malatya'da sahurunu yaptıktan sonra evdekilerin uyuduğu bir anda dışarı çıkan 72 yaşındaki alzaymır hastası Zeliha Doğru'dan haber alınamıyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha Doğru, sahurunu yaptıktan sonra evdekilerin uyuduğu bir anda kapıyı açarak dışarı çıktı. Sabah yaşlı kadını evde bulamayan yakınları dört bir yandan kendisini aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulmayan yakınları daha sonra durumu polise bildirdi.

Yakınları yaşlı kadını görenlerin 0534 979 81 46 nolu telefonu aramasını talep ediyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel