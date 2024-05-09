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Altıntaş Kaymakamlığına yeni kaymakam atandı

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Altıntaş Kaymakamlığına atanan Kaymakam Muhammed Ali Çelik, görevine başladı. İlçe kamu, kurum ve kuruluşlarının daire amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Çelik, kurumların işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altıntaş Kaymakamlığa atanan Kaymakam Muhammed Ali Çelik, ilçeye gelerek görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı Onayı ile Altıntaş Kaymakamlığına yeni atanan Kaymakam Muhammed Ali Çelik'i, ilçe kamu, kurum ve kuruluşlarının daire amirleri hükümet konağı önünde karşıladı.

Yapılan karşılamanın ardından Kaymakam Çelik, daire amirlerinden kurumların işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammed Ali Altıntaş Yerel Politika Güncel Haberler

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