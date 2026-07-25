Altıntaş Kaymakamı Yıldırım’dan köy ziyaretleri

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte köy ziyaretleri kapsamında Saraycık Köyü'nü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köy Muhtarından Saraycık Köyü'nün genel durumu ile ihtiyaçları hakkında bilgi alan Yıldırım, yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında köy halkı tarafından düzenlenen yemek ikramına da katılan Kaymakam Yıldırım, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak samimi sohbetler gerçekleştirdi. Misafirperverliklerinden dolayı köy halkına teşekkür eden Yıldırım, kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı