Altınşehir ve Balat'ta "Nilüfer Bostan" Açıldı - Haberler

Tarımsal üretime destek çalışmaları kapsamında kooperatifçiliği de destekleyen ve Türkiye'nin dört bir köşesindeki kooperatiflerin ürünlerini, "Nilüfer Bostan" markasıyla açtığı satış noktalarında tüketiciyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, İhsaniye'den sonra Altınşehir ve Balat'ta da "Nilüfer Bostan" satış noktasını hizmete sundu.

Nilüfer Belediyesi, NİLKOOP aracılığıyla hayata geçirdiği Nilüfer Bostan satış noktalarının sayısı artırıyor. İlk örneği Nilüfer Belediyesi Halk Evi yanında açılan "Nilüfer Bostan" satış noktası, Altınşehir ve Balat'ta da kapılarını açtı.

Misi, Atlas, Ürünlü başta olmak üzere Nilüfer'den 11 kadın kooperatifi ve kadın dernekleri olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınan ürünler ve NİLKOOP tarafından üretilen ya da tedarik edilen gıda maddeleri Nilüfer Bostan'da satışa sunuluyor.

100'ü aşkın çeşitte sağlıklı gıdayı tüketiciyle buluşturan Nilüfer Bostan'da, çeşitli yerel üreticiler tarafından üretilen bakliyatlar, menşei Bursa olan sebzelerden üretilen turşular ve meyvelerden üretilen reçeller, marmelat, salça, sirke çeşitleri, baharatlar, tarhana, erişte, mantı, çiğ süt, yumurta, peynir çeşitleri, tereyağı, zeytin, zeytinyağı, konserve çeşitleri satışa sunuluyor. "Nilüfer Bostan"da ayrıca dönemsel olarak yerel üreticilere destek olmak amacıyla Konaklı Kavunu, Çaylı Karpuzu, Hasanağa Enginarı gibi yöresel ürünlerin satışı da yapılıyor.

Nilüfer Bostan'da tamamen doğal gıdaların satıldığını vurgulayan ve her geçen gün ürün çeşitlerinin artırılacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda sağlıklı gıdaya erişebilmek giderek daha önemli hale gelecek. Buna hazır olmalıyız. Bunun için tarımsal üretime destek veriyor, üretimi zenginleştirmenin, çiftçiyi üretime teşvik etmenin ve sağlıklı gıdayı vatandaşa ulaştırmanın yeni yollarını açıyoruz. İlk etapta belediye binamızın yanında açtığımız satış noktalarının ikisini daha hizmete sunuyoruz. Altınşehir ve Balat mahallerinde Nilüfer Bostan hizmete açıldı. Önümüzdeki günlerde 6 mahallemizde daha satış noktası açacağız. Halkımız bu noktalardan gönül rahatlığıyla alışveriş yaparak hem sağlıklı gıdaya ulaşabilecek, hem de üreticiye destek olacak" dedi.

ANKA / Yerel