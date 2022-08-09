ALTİD'ten, Alanyaspor'a ikram desteği

Alanyaspor tribün ikramları Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üye otellerinin desteğiyle devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un kendi sahasında oynadığı lig maçlarında protokol, vıp ve basın tribünleri ikram servisi ALTİD üye otellerinin desteğiyle önceki sezonlarda olduğu gibi devam edecek.

Konuyla ilgili ALTİD Başkanı Burhan Sili ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Gümrükçüler ve Şevki Taç'ı ziyaret eden Alanyaspor Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, " Türkiye'nin birçok futbol kulübünde olmayan bir hizmeti şehrimizin gözdesi Alanyasporumuzun iç saha maçlarında uyguluyoruz. Verdiğimiz ikram servisi diğer şehirlerden gelen misafirlerimiz tarafından da büyük takdir topluyor ve konuşuluyor. Her sezon başarıyla yapılan bu önemli organizasyon için ALTİD Başkanı Burhan Sili'ye ve yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı Alanyaspor adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Futbol heyecanına ortak oluyoruz"

"Alanyaspor'un başarısı şehrin başarısıdır" diyen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Önceki sezonlarda olduğu gibi ikram alanlarımızda seyircilerimize farklı deneyimler yaşatacağız. Alanyasporumuzun kendi sahasında oynayacağı maçlarda ALTİD üyesi otellerimiz futbol heyecanına ortak olmaya ve şehrimizin tanıtım yüzü Alanyasporumuza katkı vermeye devam edecek" dedi. - ANTALYA