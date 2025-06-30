Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla 4 Yaşındaki Çocuk Hava Ambulansı ile Ankara'ya Sevk Edildi

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla 4 Yaşındaki Çocuk Hava Ambulansı ile Ankara'ya Sevk Edildi
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Ağrı'da alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavi altına alınan 4 yaşındaki down sendromlu çocuk, çoklu organ tutulumu gelişmesi üzerine Ankara'ya sevk edildi. Sevk işlemi Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı ile gerçekleştirildi.

Ağrı'da alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavi altına alınan 4 yaşındaki çocuk, uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Ateş ve öksürük şikayetleriyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 4 yaşındaki down sendromlu çocuğa, yapılan tıbbi değerlendirme sonucunda alt solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu ve hemen tedavisine başlandı. Ancak hastanın klinik seyrinde çoklu organ tutulumu gelişmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı ile gerçekleştirilen sevk işlemi, Ağrı'daki sağlık ekiplerinin başarılı ve koordineli çalışmasıyla tamamlandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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