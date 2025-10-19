Haberler

Aliya İzzetbegoviç Anıldı: 'Zulüm Baki Kalmaz'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Aliya İzzetbegoviç'in vefatının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, onun davasının sadece bir milletin değil, tüm insanlığın davası olduğunu vurguladı. İnan, Gazze'deki güncel duruma dikkat çekerek, adaletin er ya da geç sağlanacağına inandığını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Aliya'nın davası bir milletin değil, bir vicdanın davasıydı. O dava bugün Gazze'de, Kudüs'te, her mazlumun kalbinde yaşamaya devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. O bize sadece bir ülkenin değil, bütün insanlığın hafızasını emanet etti ve o hafızaya kazınan en acı cümleyi söyledi; 'unutulan soykırım tekrarlanır.' Bosna'nın dağlarında, Srebrenitsa'nın sessiz mezarlarında binlerce masumun feryadı hala yankılanıyor. Avrupa'nın göbeğinde, medeniyetin iddiasını taşıyan ülkeler susarken çocuklar toplu mezarlara gömülüyordu. Dünya o gün sustu. Bugün aynı sessizlik, aynı vahşet Gazze'de yeniden karşımızda. Filistinli çocukların çığlıkları, Saraybosna'nın bombalanan sokaklarından yükselen seslerle birleşiyor. Yine anneler ağlıyor, yine insanlık sınanıyor ama unutmayalım, Bosna'nın kasapları, soykırım çeteleri bir gün hesap verdi. Kimisi mahkeme salonlarında, kimisi tarihin utanç sayfalarında yargılandı. Bugün Gazze'deki soykırım şebekesi için de aynı hesap günü mutlaka gelecek çünkü zulüm baki kalmaz. Adalet er ya da geç tecelli eder. Aliya'nın davası bir milletin değil, bir vicdanın davasıydı. O dava bugün Gazze'de, Kudüs'te, her mazlumun kalbinde yaşamaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
