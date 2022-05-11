Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kalabak Mahallesi'nde, bin dönümlük tarım arazisi suya kavuşacağı günü bekliyor.

Son yıllarda sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılık konusunda da isminden söz ettiren Aliağa ilçesi, hayvancılık sektörüne de destek veriyor. İlçenin en eski mahallelerinden biri olan Kalabak Mahallesi, günde 5 ton süt üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Köy sınırlarında sulanacak bin dönümlük tarım arazi ise suya kavuşacağı günü bekliyor. Kalabak Mahallesi Muhtarı Mehmet Kartal, sulama göleti için sabırsızlandıklarını ifade ederek, "Bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor. Yapılmakta olan sulama göletinin bu sene son dilimi. Su şebekeleri döşeme işi bittiğinde, 2023 yılında herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde arazilerimiz suya kavuşacak. Köyümüz hayvancılık üzerine kurulmuş Aliağa'nın eski köylerinden biridir. Buradaki hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için kaba yem üretimi yapılacak. Şuanda hayvanlarımızın yem ihtiyaçlarını Aliağa ovasından karşılıyoruz. Sulama göleti bittiğinde yol masraflarımızda düşecek" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel