Ali Kötüğ'ün Şahini Kurtarma Hikayesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde incir toplarken kanalın içinde bitkin halde bulduğu şahini kurtaran çiftçi Ali Kötüğ, açlıktan halsiz kalan kuşa ciğer dürümü söyledi.

Düziçi ilçesi Karakuyu köyünde tarlasına incir toplamaya giden Ali Kötüğ, sulama kanalının içinde hareketsiz şekilde duran şahini fark etti. Kuşun açlıktan bitkin düştüğünü anlayan Kötüğ, şahini aracına alarak ilk müdahaleyi yaptı. Su içiren ve ekmek verdikten sonra kuşu evine götürdü. Evine getirdiği şahinin ciğeri sevdiği için ona ciğer dürüm söylediğini söyleyen Ali Kötüğ, "Şahini besleyeceğim gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına bırakacağım" dedi.

Şahinin kanatlarında herhangi bir kırık bulunmadığını, sadece açlıktan dolayı halsiz kaldığını söyleyen Ali Kötüğ, "İncir toplamaya gitmiştik, kanalda uçamayan şahini görünce yakaladım. Su verdim, içti ama hala kendine gelemedi. Arabaya koyup eve getirdim. Evde et verecektik ama Merden Bey'i aradık, av korumaya teslim edelim diye. Ciğeri çok severmiş, oğlan gitti ciğer kebabı yaptırmaya. Yiyince Allah izin verirse eski yaşamına devam edecek" dedi.

Şahin daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - OSMANİYE