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İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney Meşhed'de toprağa verildi

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ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen özel merasimle defnedildi.

ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel merasimin ardından ülkenin Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlandı. İran basınında yer alan haberlere göre; Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin Peygamber-i Azam avlusunda kılınan cenaze namazının ardından, Hamaney'in aile üyelerinin katılımıyla özel bir veda merasimi düzenlendi. Hamaney'in naaşı daha sonra aynı türbenin Dar'üz Zikr salonunda toprağa verildi. Hamaney'in defnedilmesiyle birlikte, İran'ın yanı sıra bölge ülkelerinden milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen ve günler süren cenaze törenleri sona ermiş oldu.

Cenaze namazı kılınmıştı

Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri kapsamında İran'ın Meşhed kentinde cenaze namazı kılınmıştı. Yoğun katılımın sağlandığı cenaze namazını Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırmıştı. Eski dini liderin, cenaze namazının ardından aile üyelerinin katılacağı özel bir merasim sonrasında İmam Rıza Türbesi'ndeki bölümlerden birine defnedileceği açıklanmıştı.

Yakınlarıyla birlikte hayatını kaybetmişti

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda, Ali Hamaney'in damadı, bir kızı, 14 aylık torunu ve İran'ın şimdiki dini lideri Mücteba Hamaney'in eşi de yaşamını yitirmişti. - MEŞHED

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi

Hamaney, ölümünden 131 gün sonra doğduğu kentte toprağa verildi
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