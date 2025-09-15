Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi'nden Gençlere Destek

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ilçeye yeni gelen gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacaklarını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, gençlerin ihtiyaç duymaları halinde danışmanlık hizmetlerinden, gönüllü projelerden ve psikososyal destek çalışmalarından faydalanabilecekleri belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu hizmetlerin Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğü vurgulanarak, gençlerin sosyal ve eğitim hayatında her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi. - ZONGULDAK