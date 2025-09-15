Haberler

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi'nden Gençlere Destek

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi'nden Gençlere Destek
Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi, ilçeye yeni gelen gençlere eğitim hayatlarında başarı dileyerek çeşitli destek hizmetleri sunacaklarını açıkladı.

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ilçeye yeni gelen gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacaklarını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, gençlerin ihtiyaç duymaları halinde danışmanlık hizmetlerinden, gönüllü projelerden ve psikososyal destek çalışmalarından faydalanabilecekleri belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu hizmetlerin Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğü vurgulanarak, gençlerin sosyal ve eğitim hayatında her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
