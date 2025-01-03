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Alanya Kaymakamı, Jandarma Personelini Başarı Belgesi ile Ödüllendirdi

Alanya Kaymakamı, Jandarma Personelini Başarı Belgesi ile Ödüllendirdi
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Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki başarılı jandarma personeline ödül verdi. Ürkmezer, Alanya'nın huzuru için çalışan jandarma personeline teşekkür etti.

Alanya Kaymakamı Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki çeşitli rütbelerde bulunan jandarma personeline başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programda Kaymakam Ürkmezer, ilçe jandarma komutanı Binbaşı Hüseyin Direk'ten jandarma sorumluluk alanlarındaki asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Program sonunda Kaymakam Ürkmezer, görevlerinde başarı gösteren jandarma personeline başarı belgelerini verdi.

Özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, "Alanya'mız huzurlu bir şehir. Kolluk kuvvetlerimiz özverili ve gayretli bir şekilde mesai yaparak, Alanya'mızın huzur ve güvenliğini sağlıyorlar. Suç aydınlatma anlamında da gerekli başarıya ulaşarak bizleri daima ileri taşıyorlar. Gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm jandarma personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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