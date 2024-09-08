Üye Girişi
Haberler

Akdamar Adası'nda 12. Ayin Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle 2010 yılında ilk ayinin yapıldığı Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 12. ayin gerçekleştirildi. Ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.

İSHAK KARA

(VAN) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle 2010 yılında ilk ayinin yapıldığı Akdamar Adası, bugün 12'inci ayine tanıklık etti. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, "Allah'a şükür ediyoruz ki bu yıl da geleneksel ayinimizi gerçekleştirdik. İstanbul, Anadolu'dan Ermenistan, Amerika, Almanya'dan pek çok hacılar geldiler. İlgi her geçen sene artsa da bu hayat pahalılığı etkisini burada da gösteriyor. Bunlar pahalı yolculuklar herkes elbette ki kaldıramıyor bu meblağları" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle 2010 yılında ilk ayinin yapıldığı Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 12'in ayin gerçekleştirildi. Ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlığını yaptığı ayini Kıdemli Peder Drtad Uzunyan yönetti. Ayinde katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu. Amerika'dan ayin için gelen Ermeni asıllı Alin Çağlasiyan "Van ve Akdamar çok güzel, çok duygulandım" dedi.

Qarin Opsepyan, "Bugün bizim için Surp haç bayramı, burası bizim için çok kutsal ve önemli bir yer, biz de 8 kişiyle birlikte Erivan'dan geldik. Bizim için çok önemli olan Akdamar Kilisesi'nde dua ettik ve buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Sevim Taşçıyan, "Aslen Diyarbakırlıyım ayine geldiğim için çok mutluyum. Kendi kilisem, kendi lisanım, kendi ayinim anladığım bir dil çok mutluyum. Tiflis, Almanya ve Hatay'dan çok sayıda kişi katıldı" diye belirtti.

Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, bu yıl da geleneksel hac vazifesini gerçekleştirdiklerini belirtti. Maşalyan şunları söyledi:

"İstanbul, Ermenistan, Amerika, Almanya ve dünyanın birçok yerinden gelen hac ziyaretçileriyle birlikte geleneksel ibadetimizi yaptık. Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz, geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı, bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar ki bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük temennimizdir."

"Hayat pahalılığı etkisini burada da gösteriyor"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Maşalyan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Allah'a şükür ediyoruz ki bu yıl da geleneksel ayinimizi gerçekleştirdik. İstanbul, Anadolu'dan Ermenistan, Amerika, Almanya'dan pek çok hacılar geldiler. Bizim için bir hac mekanı burası, onun için bu yılda ayinimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Van'ın en turistik yerinde bulunuyorsunuz. Duamız o ki Van ve çevresinde böylesi tarihi birçok yapıya sahip birçoğu definecilerin saldırısına uğruyor. Yıkılmak üzere sebep olunması ve turizme kazandırılmasını çok önemsiyoruz. 5 bin yıllık geçmişi olan topraklar çok renkli, çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli bir geçmişe tanıklık eriyor. ve bu anıtlar o geçmişin tanıkları bunların korunması gerektiğini düşünüyorum. İlgi her geçen sene artsa da bu hayat pahalılığı etkisini burada da gösteriyor. Bunlar pahalı yolculuklar herkes elbette ki kaldıramıyor bu meblağları. Gelebilenler geliyor ancak. Yurt dışından gelenlerin sayısı çoğalıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Akdamar Kilisesi Akdamar Adası Turizm

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı

 Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

Kalabalığa dönüp bağıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Narin Güran" mesajı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Esenler Erokspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Esenler maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Esenler maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı? Bodrumspor Manisa FK CANLI izle! Bodrumspor Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Konyaspor Iğdırspor CANLI izle! Konyaspor Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Esenler Erokspor neden başlamadı, maç yok mu? Galatasaray Esenler Erokspor maçı yayınlanmıyor mu? Osimhen gol izle! Osimhen Nijerya gol izleme linki var mı? Narin nerede, hangi derede bulundu? Eğertutmaz deresi nerede? Narin çuvalla dereye kim attı? Narin'i kim öldürdü? Küçük Narin'in katili kim? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki var mı? CANLI maç izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Eylül Galatasaray Esenler Erokspor maçı nereden izlenir?
title