Akbulut'un vefatının sene-i devriyesinde mevlit okutuldu
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TBMM eski Başkanı ve 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Yıldırım Akbulut için vefatının sene-i devriyesinde mevlit okutuldu.
TBMM eski Başkanı ve 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Yıldırım Akbulut için vefatının sene-i devriyesinde mevlit okutuldu.
Terzibaba Camiinde okutulan mevlit programına çok sayıda cemaat katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okunarak, merhum Yıldırım Akbulut ve bütün geçmişlerimiz için dualar edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel