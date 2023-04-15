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Akbulut'un vefatının sene-i devriyesinde mevlit okutuldu

Akbulut'un vefatının sene-i devriyesinde mevlit okutuldu

Yerel Haberler

TBMM eski Başkanı ve 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Yıldırım Akbulut için vefatının sene-i devriyesinde mevlit okutuldu.

TBMM eski Başkanı ve 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Yıldırım Akbulut için vefatının sene-i devriyesinde mevlit okutuldu.

Terzibaba Camiinde okutulan mevlit programına çok sayıda cemaat katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okunarak, merhum Yıldırım Akbulut ve bütün geçmişlerimiz için dualar edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Cumhuriyeti Yıldırım Akbulut Yerel Haberler

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