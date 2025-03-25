Ak Parti Nazilli İlçe Başkanlığı 'Özel Vefa İftarı' düzenledi.

Nazilli'de AK Parti İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen vefa iftarına partinin kuruluşundan bu güne görev alan partililer, oda başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçe yönetimi, daire müdürleri, muhtarlar ve partililer katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan iftar programında oruçlarını açan partililere ilçe teşkilatı tarafından katılımlarında dolayı teşekkür edildi. - AYDIN