Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı
9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki
Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

Bakan Şimşek'ten kritik zirve! Masadaki tek konu İmamoğlu

AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı Özel Vefa İftarı Düzenledi

AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı Özel Vefa İftarı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de AK Parti İlçe teşkilatının düzenlediği vefa iftarında partinin kuruluşundan bu güne görev alan partililer, oda başkanları ve diğer katılımcılar ile birlikte oruç açıldı ve teşekkür edildi.

Ak Parti Nazilli İlçe Başkanlığı 'Özel Vefa İftarı' düzenledi.

Nazilli'de AK Parti İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen vefa iftarına partinin kuruluşundan bu güne görev alan partililer, oda başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçe yönetimi, daire müdürleri, muhtarlar ve partililer katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan iftar programında oruçlarını açan partililere ilçe teşkilatı tarafından katılımlarında dolayı teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title