AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu - Haberler

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AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu

AK Parti milletvekilleri Arpaçay'da muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti milletvekilleri Arpaçay'da muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada yapılan yatırımlar muhtarlara anlatıldı.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın ve Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Halk Eğitim Toplantı Salonu'nda muhtarlarla toplantı yaptı. Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda milletvekilleri, köylerin kalkınması için yapılan çalışmaları anlattı.

Hayata geçirilen projeler ve planlanan projelerle ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıda muhtarların ihtiyaç ve talepleri dinlendi.

Milletvekilleri toplantının ardından ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Milletvekillerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kars ve Kars'a yapılan yatırımlar konuşuldu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Arslan AK Parti Arpaçay Kars Yerel Haberler

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