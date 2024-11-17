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AK Parti Kütahya İl Başkanı'nın Oğlu Evlendi

AK Parti Kütahya İl Başkanı'nın Oğlu Evlendi
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın oğlu Süleyman Emre, Elif Şen ile dünya evine girdi. Düğün törenine Kütahya'nın önemli protokol üyeleri katıldı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın oğlu Süleyman Emre, Elif Şen ile dünya evine girdi.

Çiftin nikahını İl Müftüsü İrfan Açık kıyarken, şahitliklerini de Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım Kredi Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay ve iş adamı İsmet Güral yaptı. Süleyman Emre-Elif çiftinin, Vizyon Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün törenine şehrin protokol üyeleri ile Önsay ve Şen ailelerinin yakınları katıldı.

Önsay ve Şen aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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