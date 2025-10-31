AK Parti Kızılay Haftası Kapsamında Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

Ak Parti Teşkilatı tarafından Kızılay haftası kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kan bağışına etkinliğine AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyyaz Öz, Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Başkan Çağlayan yönetiminde partililer kan bağışı için testlerden geçerek kan bağışında bulundu.

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında bizler de bugün kan veriyoruz. sensiz olmaz dedi. Biz de bizsiz olmazsa gelelim istedik. Tabii biz bugün kan bağımız olan değil ama Can bağımız olan teşkilatımızla birlikte kızılayımıza Can olmaya bir nefes olmaya geldik. Herkes de bu kampanyaya destek vermeye davet ediyor. Kızılay haftasını kutluyoruz" dedi. - ZONGULDAK