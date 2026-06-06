Haberler

Milletvekilleri İstanbul'un nabzını sahada tutuyor

Milletvekilleri İstanbul'un nabzını sahada tutuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde milletvekilleri, Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri bu hafta Cuma günü Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe teşkilatlarının eşlik ettiği programlarda esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi, mahallelerde vatandaşlarla buluşuldu ve vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında milletvekilleri, İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam ediyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen saha programlarıyla teşkilat mensupları ve milletvekilleri, İstanbul'un nabzını yerinde tutuyor.

Çekmeköy'de gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler edilirken, ilçedeki esnafın talep ve beklentileri dinlendi. Fatih'te tarihi çarşılar ve mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlarla hasbihal edildi. Küçükçekmece'de ise mahalle ziyaretleri ve esnaf programlarıyla vatandaşların görüşleri alındı.

Programlar boyunca milletvekilleri, AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü bağın en önemli unsurunun sahadaki samimi iletişim olduğunu vurgularken, vatandaşların beklentilerini not alarak ilgili kurumlarla paylaşacaklarını ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, teşkilat mensuplarıyla birlikte her hafta İstanbul'un farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Şehrin her mahallesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalarla, vatandaşların talepleri doğrudan dinleniyor, çözüm önerileri yerinde değerlendiriliyor ve gönül köprüleri güçlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Rahmi Koç'tan tepkileri çeken 'Kürt kadın hasta' fıkrası

Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi

Ne İran ne ABD, Hürmüz'ün kapalı olması o ülkeyi ihya etti

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var