AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Yeni Müftüsünü Ziyaret Etti

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'e yeni atanan Müftü Ahmet Dilek'i ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri kararnamesiyle Şırnak İl Müftüsüyken Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ahmet Dilek, göreve başladı. Dilek'e AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Yıldırım yeni görevinde Müftü Dilek'e başarılar dileyerek, "Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK