AK Parti Adıyaman Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı
AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, kadınların önemi vurgulandı ve etkinlikte kadınların günleri kutlandı. Milletvekili Mustafa Alkayış, kadınların toplumsal rolleri üzerine konuşarak, şehit anneleri ve tüm kadınların 8 Mart'ını tebrik etti.

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında, AK Partili heyet kadınların Kadınlar Gününü kutladı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Başkanı Ekrem Çadır, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve teşkilat mensuplarının yer aldığı etkinlikte kadınların günleri tek tek kutlandı.

Kadınların toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapan Milletvekili Mustafa Alkayış, "Kadınlarımız aileyi kuşatan merhameti, nesilleri yetiştiren sabrı ve emeğiyle hayatı güzelleştiren en büyük güçtür. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle pazar esnafımız ve kadın vatandaşlarımıza karanfil takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kadınlarımıza her zaman saygı ve hürmetle yaklaşmak, medeniyet anlayışımızın en temel değerlerindendir. Başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

