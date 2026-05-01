Ak Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez Maden İşçileri İçin: Haklarının Aradan Aylar Geçtikten Sonra Verilmesinin Anlamı Yok

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Doruk Madencilik emekçileri hakkında da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz mümkün mertebe bu işleri öncesinde çözmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra böyle sıkıntı yaşanmaz ve gerçekten basiretli iş insanları eliyle de bu faaliyetler yürütülür. Biz buna özel bir önem ve itina göstereceğiz bundan sonra da." dedi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de işçinin alın teri kurumadan hakkının verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Aradan haftalar, aylar geçtikten sonra verilmesinin çok fazla bir anlamı yok. Bu inşallah son olsun istiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi etkinliğe katılmak için Eskişehir'e gitti. Bakan Bayraktar, ilk olarak MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer'i makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı ziyaret eden Bakan Bayraktar, Eskişehir'e yapacakları yatırımlara dair açıklamalar yaptı. Bakan Bayraktar'a AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de eşlik etti.

"Eskişehir madenin başkenti"

"Eskişehir madenin başkenti" diye söze başlayan Bakan Bayraktar, "Eskişehir'e gelmişken buraya dair de birkaç şey söylememiz lazım. Hakikaten burası çok özel, çok önemli bir şehir. Ülkemizin göz bebeği şehirlerinden bir tanesi; bizim açımızdan da öyle. Zira madenin adeta başkenti. Eskişehir çok mümbit toprakları olan bir yer ve dolayısıyla burada maden çeşitliliği açısından çok önemli. Ama bütün dünya çapında ses getirecek bor madenlerine de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla biz Kırka tesislerimizde incelemelerde bulunduk. 2026'ya dair yatırım planlamalarımızı da bu arada yerinde inceledik" dedi."

"Eskişehir'e 1500 yeni istihdam kazandıracağız"

Eskişehir'e yönelik projelere değinen Bakan Bayraktar, "Özellikle üç tane çok önemli projemiz var. 2026 inşallah bunlar için bir temel atma yılı olacak: Lityum Karbonat Projesi: Yine Eti Maden'imizin takip ettiği projelerden bir tanesi. Penta 6 Tesisi: Kırka'nın kapasitesini daha da artıracak bir tesis. Beylikova Nadir Toprak Elementleri Projesi: Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir proje. Dünyada ilk beşe girme hedefimiz var. Artık dünyada maden savaşları bu nadir toprak elementlerine erişimle alakalı büyük bir mücadele içinde. Ülkemizi bu anlamda üst lige çıkaracak. Pilot tesisini Sayın Bakanımızın döneminde tamamlamıştık, şimdi endüstriyel tesis üretimine inşallah bu sene başlıyoruz. Bu üç tesisimizde toplam yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım olacak ve 1500'e yakın yeni istihdamı Eskişehirimize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Sevinç Mahallesine doğal gaz getireceğiz"

Sevinç mahallesine bu kış doğal gazı getireceklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bir başka konu ise bizim kendi alanımız olan elektrik ve doğalgaz hizmetleri. 86 milyonun 7/24 enerjiye ihtiyacı var. Eskişehir ve bu bölgedeki dağıtım ağı özellikle kırsalda yatırım anlamında geride kalmış durumda. Bu aradaki farkı kapatacağız. Doğalgaz konusunda ise; Eskişehir 1995'te doğalgazla tanışmış ama halen doğalgazın gitmediği mahallelerimiz var. Başta merkez mahalleler olmak üzere her yere götürme gayretindeyiz. Bugün Sevinç Mahallesi'ndeki arkadaşlarımızla da konuştuk, zaten takvimimizdeydi. Onu inşallah biraz daha öne alıp en kısa sürede doğalgazla tanıştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Madencilerimizi sahipsiz bırakmadık"

Doruk Madencilik emekçileri hakkında da konuşan Bakan Bayraktar, "Elbette ki bir özel sektör şirketi ama biz hiçbir zaman için bu konuyu sahipsiz bırakmadık. Bugüne kadar da hatta Sayın Bakanımızın döneminden başlayarak bugüne kadar da biz hiç kamuoyunun duymadığı, duymayacağı şekilde biz ortaya çıkan problemleri çözdük. Bu sefer konu biraz daha kamuoyunun gündemine taşınmış oldu, sadece farkı o. Ama biz mümkün mertebe bu işleri öncesinde çözmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra böyle sıkıntı yaşanmaz ve gerçekten basiretli iş insanları eliyle de bu faaliyetler yürütülür. Biz buna özel bir önem ve itina göstereceğiz bundan sonra da" ifadelerini kullandı.

"Bakan Bayraktar inisiyatif aldı"

Doruk Madencilik emekçileri hakkında Fatih Dönmez de şunları söyledi:

"Sayın Bakanımıza kentimize olan desteği ve katkısından dolayı hassaten teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de geçtiğimiz haftalarda Mihalıççık bölgesindeki Yunus Emre Termik Santralimizde ve madencilik kısmında, Doruk Madencilik'te çalışan işçilerimizin malum birtakım işverenle ilgili sorunları vardı. Bu sorunların çözümünde Sayın Bakanımız inisiyatif kullanarak destek oldu. Hem Sayın Bakanımıza hem de ilgili kurumlarımıza, diğer bakanlıklarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra şehrimizde işveren ve işçisiyle ilgili sorunlar yaşanmaz."

"Aradan haftalar, aylar geçtikten sonra verilmesinin anlamı yok"

Biz bugüne kadar emeğin, alın terinin kutsal olduğunu söyledik, buna inandık. Hatta bizim inancımız; alın teri kurumadan işçinin, çalışanın hakkının verilmesini emrediyor. Aradan günler, haftalar, aylar geçtikten sonra verilmesinin çok fazla bir anlamı yok. Bu inşallah son olsun istiyoruz ve çalışma barışı herkes işinde, gücünde, ekmeğinin peşinde olsun. Zaten kentimiz hem maden sahaları açısından hem sanayi açısından hem de tarım faaliyetleri açısından potansiyeli yüksek bir kentimiz. Bu tip olumsuzluklar kentimizin bu ve benzeri alanlardaki ilerlemesine engel olmasını arzu etmiyoruz diyor; tekrar huzurlarınızda Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA