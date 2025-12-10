AK Parti'de Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısını parti binasında gerçekleştirdi.

Toplantıda, şehir genelinde yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve teşkilatın saha faaliyetleri değerlendirildi. İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlık ettiği toplantıda birlik, koordinasyon ve hizmet odaklı çalışma anlayışının sürdürüleceği vurgulandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik, kararlı duruş ve hizmet bilinciyle şehrimizin her bir köşesi için çalışmayı sürdürüyoruz; Bilecik'e değer katacak her adımı birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK