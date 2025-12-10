Haberler

AK Parti'de Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti'de Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı
Güncelleme:
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, il genelindeki projeleri ve saha faaliyetlerini değerlendirmek üzere haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, birlik ve hizmet odaklı çalışma anlayışının önemine vurgu yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısını parti binasında gerçekleştirdi.

Toplantıda, şehir genelinde yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve teşkilatın saha faaliyetleri değerlendirildi. İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlık ettiği toplantıda birlik, koordinasyon ve hizmet odaklı çalışma anlayışının sürdürüleceği vurgulandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik, kararlı duruş ve hizmet bilinciyle şehrimizin her bir köşesi için çalışmayı sürdürüyoruz; Bilecik'e değer katacak her adımı birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
