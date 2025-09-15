AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'ndan Ahde Vefa Ziyaretleri

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı, geçmiş dönemlerde partinin çeşitli kademelerinde görev almış yol ve dava arkadaşlarını ziyaret ederek ahde vefa örneği sergiliyor.

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte geçmiş dönemlerde partide görev üstlenmiş emektarları ziyaret etti. Ziyaretlerde, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm kadrolara teşekkür eden İl Başkanı Kablan, "Biz büyük bir aileyiz. Bugünlere birlikte geldik, bundan sonra da omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman bir ve beraber olacağız. Ahde vefayı hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

Kablan, AK Parti'nin güçlü teşkilat yapısının en önemli unsurunun geçmişe sahip çıkmak ve emeği geçenlere vefa göstermek olduğunu belirterek, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN