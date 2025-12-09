AK Parti heyetinden İHA'ya ziyaret

Haberler

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ve İl Başkan Yardımcısı Engin Toklu, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek parti çalışmaları ve Adıyaman'daki hizmet projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ile İl Başkan Yardımcısı Engin Toklu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette İHA Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelen Başkan Çadır ve Toklu, parti çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adıyaman'da hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve yatırımlara değinen İl Başkanı Ekrem Çadır, kentin gelişimi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

İHA'nın kentte ve ülkede yürüttüğü haber faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Çadır, ajansın şeffaf, ilkeli ve kamu yararını gözeten yayıncılık anlayışını takdir ettiklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

