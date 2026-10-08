AK Parti Adıyaman İl Başkanı Çadır, Adıyaman Üniversitesi'nde gençlerle buluştu

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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde gençlerle bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, teşkilat mensuplarıyla birlikte Adıyaman Üniversitesi kampüsünü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette ÜniAK standı, emniyet teşkilatı standı ve üniversitede bulunan gençlerle bir araya gelen Başkan Çadır, öğrencilerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Gençlerle gerçekleştirilen görüşmelerin kendilerini memnun ettiğini belirten Çadır, Adıyaman Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerin kente ve üniversiteye yönelik olumlu yaklaşımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Çadır, gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, geleceğimizin teminatıdır. Her zaman yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çadır, Adıyaman Üniversitesi'nin yeni akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı