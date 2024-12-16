Ailece Yatsı Namazında Buluşuyoruz Programı Mahmut Köyü'nde Gerçekleştirildi

Her hafta farklı bir camide gerçekleştirilen "Ailece Yatsı Namazında Buluşuyoruz" programı, bu hafta Şuhut'a bağlı Mahmut Köyü'nde de gerçekleştirildi.

Merkez Yeşil Camii Görevlileri Halil Genç, Mehmet Özcan ile Mahmut Köyü Camii görevlileri okuduğu Kur'an-ı Kerim, zikir, ilahi, tesbihat ve kasidelerin ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından Kur'ani Bir Hayat Yaşamak ve 'Ailece Camideyiz Gazze İçin Duadayız" konulu sohbet gerçekleştirildi. Akabinde Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin tarafından başta Gazze ve mazlum coğrafyalar için dua edildi. Program, köy kıraathanesinde vatandaşlarla sohbet ve çay ikramıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR