Aile Bakanlığı'ndan LGBT'li Fenomene Suç Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının LGBT'li fenomenin sosyal medyada tepki çeken görüntüleri üzerine hakkında suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li fenomenin sosyal medyada tepki çeken görüntüleri üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesine göre "hayasızca hareketler" ve 226. maddesine göre "müstehcenlik suçları" kapsamında hakkında suç duyurusunda bulunacak. - ANKARA