Ahilik Geleneği Miniklerin Katılımıyla Devam Etti

Ahilik geleneğine katılan minikler ellerini semaya açtı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırlık ahilik geleneği bu hafta da cuma namazı öncesinde yapılan esnaf duasıyla sürdürüldü. Geleneği gelecek nesillere aşılamak için ilkokul öğrencileri de katılım sağladı.

Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. 7 asırlık gelenek bugün de devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, minik öğrenciler, ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında katılımcılara pilav ikram edildi.