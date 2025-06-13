Ahilik Geleneği Miniklerin Katılımıyla Devam Etti

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırlık ahilik geleneği, ilkokul öğrencilerinin de katılımıyla sürdürülerek esnaf duası gerçekleştirildi. Gelenekte esnaf, bereketli kazanç ve sağlık için dua etti.

Ahilik geleneğine katılan minikler ellerini semaya açtı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırlık ahilik geleneği bu hafta da cuma namazı öncesinde yapılan esnaf duasıyla sürdürüldü. Geleneği gelecek nesillere aşılamak için ilkokul öğrencileri de katılım sağladı.

Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. 7 asırlık gelenek bugün de devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, minik öğrenciler, ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında katılımcılara pilav ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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