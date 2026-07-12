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Ağrı'da zahirecilik sektörü için taşınmaz tahsis sözleşmesi imzalandı

Ağrı'da zahirecilik sektörü için taşınmaz tahsis sözleşmesi imzalandı
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Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresine ait Yolluyazı Köyü sınırlarındaki taşınmazın zahirecilik sektörüne yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ile Ağrı Ticaret Borsası arasında tahsis sözleşmesi imzalandı.

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresine ait Yolluyazı Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazın zahirecilik sektörüne yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ile Ağrı Ticaret Borsası arasında taşınmaz tahsis sözleşmesi imzalandı. Tahsis edilen alanda, zahire sektörünün ihtiyaçlarına yönelik modern tesislerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

ZAHİRECİLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM YAPILACAK

Yolluyazı Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazın, zahirecilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değerlendirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında zahire ürünlerinin alım-satım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütüleceği alanların oluşturulması hedefleniyor.

MODERN TESİSLER HAYATA GEÇİRİLECEK

Tahsis edilen alanda satış salonları, zirai ürün depoları, tarımsal üretim ve pazarlama alanları ile nakliyat ambarları başta olmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu modern tesislerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yatırımın, Ağrı'da zahirecilik faaliyetlerinin daha düzenli ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

TARIMSAL TİCARET ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Söz konusu yatırımın Ağrı'nın tarımsal ticaret altyapısını güçlendirmesi ve zahire sektörünün gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Yatırımın kente ve zahirecilik sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafa hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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