Ağrı’da madalyalı sporcular Vali Bozkurt tarafından ağırlandı

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, farklı branşlarda ulusal ve uluslararası başarı elde eden 32 sporcu ve antrenörü makamında ağırladı. Sporcuların kazandığı toplam 44 madalya büyük gurur yaşatırken, görüşmede gençlerin spora teşvik edilmesi ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak’ın da katılımıyla, ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde eden sporcular ve antrenörleri makamında kabul etti. Gerçekleştirilen buluşmada, farklı branşlarda Ağrı’yı başarıyla temsil eden 32 sporcu ve antrenörün elde ettiği başarılar değerlendirildi. Sporcuların yarışmalarda kazandığı dereceler kentte büyük gurur oluştururken, ziyaret sırasında yürütülen sportif faaliyetler ve gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

44 MADALYALIK BAŞARI AĞRI’DA GURUR YAŞATTI

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda mücadele eden sporcuların elde ettiği başarılar dikkat çekti. Ağrılı sporcuların farklı branşlarda toplam 8 altın, 17 gümüş ve 19 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attığı belirtildi. Vali Önder Bozkurt, azim, disiplin ve kararlılıkla mücadele eden sporcuları ve antrenörlerini tek tek tebrik ederek elde edilen başarıların gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Yetkililer, sporcuların başarılarının Ağrı’da spor kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu ve gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

GENÇLERİN SPORA YÖNLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Ziyarette gençlerin sportif, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. Ağrı’da spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin farklı branşlara yönlendirilmesi amacıyla yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Bozkurt, gençlerin sporla iç içe büyümesinin hem fiziksel hem sosyal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ağrı’da sportif başarıların artarak devam etmesi için sporculara ve antrenörlere desteklerin süreceği kaydedilirken, başarılı sporcuların yeni organizasyonlarda da kenti en iyi şekilde temsil etmeleri temennisinde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan