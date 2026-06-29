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Ağrı'da ilk yardım eğitici eğitimi tamamlandı

Ağrı'da ilk yardım eğitici eğitimi tamamlandı
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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen İlk Yardım Eğitici Eğitimi başarıyla tamamlandı. Beş gün süren programa katılan 7 kursiyer, değerlendirme sürecini geçerek ilk yardım eğitmeni olmaya hak kazandı.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen İlk Yardım Eğitici Eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitim programı, açılışta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu'nun katılımıyla başladı. Beş gün süren programa 7 kursiyer katıldı. Katılımcılar, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından gerçekleştirilen dört aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak ilk yardım eğitmeni olmaya hak kazandı.

5 GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlk Yardım Eğitici Eğitimi, 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Program kapsamında kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim sürecinde katılımcıların ilk yardım alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

7 KURSİYER EĞİTMEN OLMAYA HAK KAZANDI

Beş gün süren programa 7 kursiyer katıldı. Katılımcılar, eğitimlerin ardından dört aşamalı değerlendirme sürecine alındı. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, ilk yardım eğitmeni olmaya hak kazandı.

DR. ACU KATILIMCILARI TEBRİK ETTİ

Programın kapanışında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, eğitimin başarıyla yürütülmesindeki emek ve katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürlüğü personeli İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Ertuğrul Akdeniz'e teşekkür etti. Dr. Acu, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ederek yeni ilk yardım eğitmenlerine görevlerinde başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

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