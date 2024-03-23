Üye Girişi
Haberler

Ağrı Valisi Mustafa Koç, muhtarlarla iftar programında buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, merkez mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen programa Vali Koç ve il merkezindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı. Vali Koç, muhtarlarla beraber iftarını açtıktan sonra, onların sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarların iletilen taleplere ilişkin notlar alan Vali Koç, çözümü için ilgili birimlere talimat vereceğini söyledi.

Vali Koç, muhtarların toplumda önemli bir görevi olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, halkımızla devletimiz arasındaki köprü görevi görmektedir. Onların sorun ve taleplerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak bizim görevimizdir." dedi.

Muhtarlar da Vali Koç'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sorunlarının çözümü için destek istedi. Program, Vali Koç'un muhtarlarla sohbet etmesiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Koç Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title