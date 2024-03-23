Ağrı Valisi Mustafa Koç, muhtarlarla iftar programında buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, merkez mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen programa Vali Koç ve il merkezindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı. Vali Koç, muhtarlarla beraber iftarını açtıktan sonra, onların sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarların iletilen taleplere ilişkin notlar alan Vali Koç, çözümü için ilgili birimlere talimat vereceğini söyledi.

Vali Koç, muhtarların toplumda önemli bir görevi olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, halkımızla devletimiz arasındaki köprü görevi görmektedir. Onların sorun ve taleplerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak bizim görevimizdir." dedi.

Muhtarlar da Vali Koç'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sorunlarının çözümü için destek istedi. Program, Vali Koç'un muhtarlarla sohbet etmesiyle sona erdi. - AĞRI