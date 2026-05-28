Ağrı Valisi Bozkurt ve eşi bayram ziyaretlerinde şehit aileleri, gaziler, huzurevi sakinleri, çocuklar ve özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gazi, huzurevi sakinleri, koruma altındaki çocuklar ve özel ihtiyaçlı bireyleri ziyaret etti.

Vali Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, şehitler Nihat Budak ve Vefa Çelik'in aileleri ile Kıbrıs Gazisi İbrahim Acar ve ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bozkurt, şehit yakınları ve gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bayram programı kapsamında Huzurevi'nde kalan büyükleri, Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocukları ve Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde bulunan özel ihtiyaçlı bireyleri de ziyaret eden Bozkurt çifti, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Bayramın manevi atmosferinin paylaşıldığı ziyaretlerde büyükler, çocuklar ve özel ihtiyaçlı bireylerle sohbet eden Vali Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayram dileklerinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı