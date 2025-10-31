Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Sürücü ve Arkadaşı Yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ağrı'nın Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarparak devrildi.
Kazada, sürücü E.K. ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel