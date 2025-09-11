Haberler

Ağrı'nın Tezeren Köyünde Fırtına: 74 Yapı Zarar Gördü, 1 Yaralı

Ağrı'nın Tezeren Köyünde Fırtına: 74 Yapı Zarar Gördü, 1 Yaralı
Ağrı'nın Tezeren köyünde etkili olan fırtına sonucu 74 yapının çatısı zarar gördü, bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Tezeren köyünde etkili olan fırtına nedeniyle 74 yapının çatısı zarar gördü, olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Merkeze bağlı Tezeren köyünde fırtına nedeniyle bir ev, bir araç ve bir ahır zarar gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve enerji ekipleri köye yönlendirildi. Çatı saçının çarpması sonucu ayağından yaralanan bir vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede 44 evin ve 30 ahırın çatısının fırtınadan etkilendiği belirlendi. - AĞRI

