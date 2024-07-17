Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunları Buluştu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi'nden 1982 ile 1985 yılları arasında mezun olan öğrenciler, 42 yıl aradan sonra öğrenci oldukları sıralarda tekrar bir araya gelerek unutulmaz anılarla dolu bir buluşma gerçekleştirdiler. Sağlık yerleşkesinde Eğitim Fakültesi'nin eski binasında bir araya geldikleri arkadaşlarıyla hasret gideren eski mezunlar, 42 yıl önce çektirdikleri fotoğraf karelerini tekrarlamayı da ihmal etmediler.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin (Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ağrı Eğitim Yüksekokulu) 1982 ile 1985 yılları arasında mezun olan öğrenciler, yıllar önce öğrenim gördükleri kampüste tekrar bir araya geldiler.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel ile Prof. Dr. Serkan Kapucu ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Haşıloğlu'nun da yer aldığı buluşmada, 1982 ile 1985 yılları arasında mezun olan 55 öğrencinin 42 yıl önceki hatıraları canlandı. Eski mezunlar, hem duygusal anlar yaşadılar hem de hasret giderdiler. Mezunlar, birbirlerinin hikayelerini dinleyerek eski günleri yad ederken yaşamlarından paylaşımlarda bulundular. O dönem öğrenim gördükleri günümüzde ise Sağlık Yerleşkesi olan kampüste dolaşarak eski sınıflarını ziyaret eden mezunlar, her köşesinde bir anının canlandığı sınıflarında, kütüphanede ve bahçe alanında geçirilen neşeli zamanları bir kez daha hatırladılar.

Eski mezunlar, yıllar sonra ziyaret etme imkanı buldukları kampüste, 42 yıl önceki fotoğraf makinesine verdikleri pozların aynısını tekrarlayarak, yaşadıkları buluşmayı ölümsüzleştirdiler.

Katılımcılar arasında yer alan 1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılı mezunu Ahmet Bilik, "Yıllar önce bu güzel kampüste yurdun farklı yerlerinden gelen arkadaşlarla birlikte Ağrılı bir öğrenci olarak yaşadığım günler, hayatımın en güzel dönemleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 20 yıldır gerçekleştirdiğimiz ve 40 yıl önce kurduğumuz dostlukların sıcaklığını koruduğumuz buluşmalarımızın sonuncusunu mezuniyetimizin 40. yılı anısına Ağrı'da gerçekleştirmek bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

Buluşmada eski mezunlarla bir araya gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, yılları aşan bağlarıyla yeniden bir araya gelerek eski anılarını canlandıran katılımcılarla bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. - AĞRI