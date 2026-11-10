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Ağrı Doğubayazıt'ta Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için anma programı düzenlendi

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Ağrı Doğubayazıt'ta Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için anma programı düzenlendi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kaymakam Mustafa Ayvat ve protokol üyelerinin katılımıyla program çelenk sunumuyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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