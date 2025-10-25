Ağrı'da Unutulmaz Halk Konseri: Nostaljik Melodiler Yoğun İlgi Gördü

Ağrı Valiliği koordinesinde düzenlenen 9'uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası Halk Konseri, vatandaşların yoğun ilgisiyle unutulmaz bir akşama dönüştü.

Ağrı Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen 9'uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası Halk Konseri, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. 90'lı yılların en sevilen ezgilerinin seslendirildiği konserde, vatandaşlar keyif dolu bir akşam yaşadı. Katılımcılar, zaman zaman ritme eşlik ederek nostaljik şarkılarla geçmişe yolculuk yaptı.

Program sonunda sanatçılara çiçek takdim edilirken, vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Ağrı Valiliği'ne teşekkür etti. - AĞRI