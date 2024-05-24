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Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

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Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar, soykırıma tepki göstererek sloganlar attı.

Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından Ağrı Merkez Camii önünde gerçekleştirilen basın açıklaması, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlar attıkları sloganlarla İsrail'in Filistin'deki soykırımına tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Ağrı İl Başkan Yardımcısı Burhan Aslan, "Filistin'de 75 yılı aşkındır devam eden sistematik zulüm ve katliamlar, 7 Ekim'den itibaren soykırıma dönüştü. Kelimelerin anlatmakta kifayetsiz kaldığı vahşet nedeniyle şehadete ulaşan kardeşlerimizin sayısı 40 bine yaklaştı. Gazze'nin alt ve üst yapısı tamamen tahrip edildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının Hamas liderleri hakkındaki tutuklama talebini de kınıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından grup dağıldı - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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