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Ağrı'da Halk Konseriyle Unutulmaz Anlar Yaşandı

Ağrı'da Halk Konseriyle Unutulmaz Anlar Yaşandı
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Ağrı Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen halk konseri, illüzyon ve Kafkas dansları ile dolu unutulmaz anlar sundu. İzleyiciler halaylar çekerek coşkuyu doruğa çıkardı.

Ağrı'da düzenlenen halk konserinde vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Ağrı Valiliği'nin ve organizatörlerin katkılarıyla düzenlenen halk konseri büyük ilgi gördü. Gecede illüzyon gösterisi izleyicileri etkilerken, Kafkas danslarıyla sahneye çıkan ekipler ise performanslarıyla büyük alkış aldı. Konserin sonunda vatandaşlar birlikte halaylar çekerek coşkuyu doruğa çıkardı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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