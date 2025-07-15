Ağrı'da 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ağrı'da düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Programa, Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokol üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öğl saatlerinde başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından, şehitler için dualar edildi. Mevlid-i Şerif programı boyunca camiyi dolduran vatandaşlar, ellerini semaya açarak vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için dua etti.

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı bir destan olduğunu vurguladı.

Vali Koç, "Aziz milletimizin destansı direnişinin yıl dönümünde; vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. 15 Temmuz, milletimizin iradesine ve istikbaline sahip çıktığı tarihi bir gündür" ifadelerini kullandı. - AĞRI