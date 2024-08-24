Ağaç budarken akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin önündeki ağacı budayan Ahmet T.elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesi Çatak köyünde meydana geldi evinin önünde bulunan ağacın dallarını budamak isteyen Ahmet T. dalların elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet T. tüm müdahalelere rağmen hayatına kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.