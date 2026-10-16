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Afyonkarahisar Kocaöz'de Trafik Dedektifleri Projesi ile öğrencilere eğitim verildi

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Afyonkarahisar Kocaöz'de Trafik Dedektifleri Projesi ile öğrencilere eğitim verildi
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki Kocaöz beldesinde bir okulda, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde güvenli yaya davranışları, trafik işaretleri ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı; öğrenciler etkinlikte bilgi edindi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesindeki bir okulda, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik kapsamlı trafik eğitimi verildi.

Geleceğin sürücüleri ve yayaları olan çocuklarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere günlük yaşamda hayat kurtaran temel kurallar aktarıldı. Eğitim çerçevesinde; güvenli yaya davranışları, trafik işaret ve lambalarının anlamları, emniyet kemeri kullanımının önemi ile trafikte dikkat edilmesi gereken hayati hususlar detaylı bir şekilde anlatıldı.

İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde öğrenciler hem eğlendi hem de trafikte sorumluluk sahibi birer "Trafik Dedektifi" olma yolunda önemli bilgiler edindi. Yetkililer, çocukların erken yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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