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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

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Ürküt köyü sakinleri kurak geçen havalara karşın yağmur duasına çıktı. Köydeki mera alanında toplanan vatandaşlar önce hacet namazı kıldı. Daha sonra yağmur duası yaparak köy muhtarlığı ve hayırsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yemekleri yediler. Gerçekleştirilen yağmur duasına katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt Köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Ürküt köyü sakinleri kurak geçen havalara karşın yağmur duasına çıktı. Köydeki mera alanında toplanan vatandaşlar önce hacet namazı kıldı. Daha sonra yağmur duası yaparak köy muhtarlığı ve hayırsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yemekleri yediler. Gerçekleştirilen yağmur duasına katılımın yoğun olduğu gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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