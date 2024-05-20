Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt Köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Ürküt köyü sakinleri kurak geçen havalara karşın yağmur duasına çıktı. Köydeki mera alanında toplanan vatandaşlar önce hacet namazı kıldı. Daha sonra yağmur duası yaparak köy muhtarlığı ve hayırsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yemekleri yediler. Gerçekleştirilen yağmur duasına katılımın yoğun olduğu gözlendi. - AFYONKARAHİSAR