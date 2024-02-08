Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet' projesi kapsamında Cami-Engelli Buluşması etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet' projesi çerçevesinde Cami-Engelli Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Programın bu haftaki konuğu Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu oldu. Merkez Vaizi Nursima Çelik' in modörötörluğünde gerçekleştirilen programda, engelsiz Kur'an kursu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, naat okundu ve işaret diline çevrildi. Programın devamında Müftü İmamoğlu tarafından, "İslamın Engellilere Bakışı" konulu sohbet gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR