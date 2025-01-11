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Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy Anma Etkinliği

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy Anma Etkinliği
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Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vatan ve aşk temalı şiirlerle anmak amacıyla unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Programa gençler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri tarafından hazırlanan özel programda, milli şair vatan ve aşk temalı şiirleriyle unutulmaz bir anma gecesi gerçekleştirildi. Etkinlik, Gençlik Merkezi'nin çok amaçlı salonunda yapıldı.

Programa, gençlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden seçilen şiirlerin yanı sıra, vatan ve aşk temalı önemli şairlerin eserleri ve gönüllü gençlerin kendi yazdığı şiirler de dinleyicilerle buluştu. Etkinlik boyunca, katılımcılar duygusal anlar yaşarken, gençler milli şairin fikir ve duygularını gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Program, Gençlik Hizmetleri Müdürü'nün yaptığı teşekkür konuşmasıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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