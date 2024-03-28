Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Kitap Okuma Etkinliklerini Destekliyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kitap okuma konusunda gerçekleştirilecek etkinliklerin arttırılmasının önemli olduğunu kaydederek, bu yönde yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

Emirdağ İlçe Halk Kütüphanesinde bu yıl 60. Kütüphane Haftası, "Sürdürülebilirlik ve Savunuculuk" temasıyla ilk defa yapılması hasebiyle coşkulu bir şekilde kutlanan etkinliğe Kaymakam Osman Bilici, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Kütüphane etkinliğinin amacı olarak bir yıl boyunca kitap okuyup dereceye giren; çocuklar, gençler ve yetişkinler kategorisi olmak üzere en çok kitap okuyanlara derecesine göre kitap, kitap kurdu belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Etkinliğin amacının kent genelinde bulunan diğer kütüphanelere de örnek olması amacıyla değerli kullanıcıların bilgi birikimini artırmak, kültürel etkileşimi sağlamak ve kitap okumaya teşvik etmek olduğunu belirten Kaymakam Bilici, ilçede bu ve buna benzer etkinlikleri artırmak ve teşvik etmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR