Afyonkarahisar'da Yerli Permakültür Projesi ile İlk Hasat Yapıldı

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, Asena ve Ortaöğretim Teşkilatlarından oluşan heyet ile birlikte; Permakültür Projeleri çerçevesinde Permakültür Danışmanları Halil Toran'ın tahsisi ve 100 yıllık ata tohumu desteğiyle oluşturulan yüzde yüz yerli Permakültür Uygulama Alanı'nda ilk hasadı gerçekleştirdi.

Bu yıl elde edilecek tohumlarla yetiştirilecek fidelerin gelecek yıl Afyonkarahisar Ülkü Ocaklarından vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını duyuran Çetinkaya, "Her alanda dışa bağımlılığı reddeden Ülkücüler olarak katil İsrail'den tohum ithal eden bir ülke olmak istemiyoruz. Ülkemizin kendi kendine yeterliliğini kanıtlar nitelikteki Permakültür Projemiz'le 100 yıllık ata tohumlarımızı organik hayvan gübresiyle zenginleştirilmiş verimli topraklarımızla buluşturarak gıda üretiminde organikliği sağlamayı ve dışa bağımlılığa son vermeyi hedefliyoruz. Türk Milliyetçiliği fikir sistemini kuşanmış Ülkü Ocaklılar, milliyetçiliğini yaptığı Türk Milletine her alanda hizmet etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR