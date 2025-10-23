Afyonkarahisar'da Yangın ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat itfaiye ekipleri tarafından verildi. Gerçekleştirilen tatbikatla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik çerçevesinde İl Müdürümüz Özkan Parlak ve il müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 150 personelin acil toplanma alanında katılımıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR